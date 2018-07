Fermata metro dedicata a Southgate

LONDRA, 16 LUG - Una fermata della più celebre metropolitana dedicata al Ct della nazionale di calcio: è successo a Londra, dove una stazione della famosa Tube è stata (temporaneamente) chiamata "Gareth Southgate". A suggerire il cambio di nome è stata la somiglianza della denominazione originale "Southgate", una stazione a nord della Piccadilly Line, che da questa mattina, ma solo per le prossime 48 ore, riporterà anche il nome di battesimo del Ct dell'Inghilterra. Protagonisti di un mondiale al di sopra delle più rosee aspettative, i Tre Leoni sono stati eliminati solo in semifinale dalla Croazia, poi sconfitta nella finale di Mosca dalla Francia. "Siamo contentissimi di dimostrare la nostra stima per Gareth e per la squadra, dedicandogli una stazione della metropolitana", ha dichiarato un portavoce di Transport for London, la società che gestisce la rete dei trasporti pubblici della capitale.