Scontro treni:Emiliano, vulnus controlli

BARI, 16 LUG - Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è "un gravissimo vulnus" il fatto che le Regioni non abbiano "organismi" per controllare i "loro concessionari". Il che, ha rilevato, dovrebbe indurre il "legislatore a prendere una decisione definitiva su questo punto". Emiliano lo ha detto parlando con i giornalisti uscendo, a Trani, dall'aula dove si è svolta l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 18 persone e della società Ferrotramviaria, concessionaria della Regione Puglia, imputate per il disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio del 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato, in cui morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite, nello scontro frontale tra due convogli. Emiliano era in Aula in qualità di rappresentante legale della Regione Puglia che si è costituita parte civile nel processo. "Noi saremo - ha aggiunto - al fianco delle famiglie delle persone offese, di coloro che hanno avuto vittime e feriti. Lo faremo con grande determinazione".