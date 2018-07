Spataro a Bonafede, si pronunci su fascicolo Salvini

TORINO, 16 LUG - Il magistrato Armando Spataro nella veste di procuratore capo a Torino ha formalmente chiesto al ministro della giustizia Alfredo Bonafede di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere, inoltrata nel 2016, contro Matteo Salvini per vilipendio all'ordine giudiziario. L'attuale Ministro dell'Interno il 14 febbraio del 2016 durante un comizio a Collegno parlò di "magistratura schifezza" e il procuratore aveva aperto un fascicolo. Per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario è necessaria l'autorizzazione a procedere da parte del Guardasigilli e il precedente ministro, Andrea Orlando (Pd), nonostante tre sollecitazioni, non ha mai risposto. La pronuncia del ministro della giustizia è indispensabile per stabilire quale deve essere la sorte del procedimento.