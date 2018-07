Cinema: incassi, 12 soldiers al top del box office

(ANSA)- ROMA, 16 LUG - Con un incasso decisamente 'estivo' che non arriva a toccare i 265 mila euro in cinque giorni di programmazione, è 12 Soldiers, il western bellico che celebra l'eroismo in Usa dopo l'11 settembre con la storia di una pattuglia di volontari che partono per l'Afganistan occupato dai talebani di Al Qaeda, il film più visto in Italia nel weekend di metà luglio e della finale dei mondiali di calcio. In seconda posizione scivola La prima notte del giudizio, altro block buster Usa, che in due settimane raccoglie però quasi 1 milione di euro. Sul terzo gradino del podio dopo sei settimane di incontrastato successo Jurassic World il regno distrutto, che in questo weekend sfonda il muro dei 10 milioni di euro di incassi. In quarta posizione si piazza benissimo Muse-Drones World Tour, il film concerto dei Muse che in quattro giorni ha raccolto 128.674 euro distribuito in 208 sale.