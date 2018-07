Colpo in hotel lusso,ma soldi sono falsi

MILANO, 16 LUG - Quattro albanesi, con precedenti penali sono stati arrestati dalla polizia al termine di una rocambolesca fuga dopo che avevano messo a segno una rapina all'hotel Hilton di Milano. Gli investigatori hanno poi scoperto che a essere rapinata era stata una donna, di origine francese ma residente nel Varesotto che, nell'hotel stava cercando di mettere a segno una truffa rip deal (uno scambio di denaro a fronte spesso di inesistenti immobili o beni di lusso) ai danni di alcuni cittadini indiani. I quattro hanno fatto irruzione armati di pistola e hanno arraffato un borsone con due milioni di euro dei quali 65 mila veri, il resto falsi e alcuni orologi. Sono stati alcuni cittadini ad avvertire la Polizia e dare indicazioni in tempo reale su dove i malviventi si stavano spostando a bordo di un'auto. Bloccati sono fuggiti in uno scantinato in via Cornalia. Qui sono stati presi e arrestati. Il bottino è stato recuperato e la donna è ora indagata per tentata truffa.