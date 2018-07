Dedicata a Yara Cittadella dello Sport

BERGAMO, 16 LUG - Sarà dedicata a Yara Gambirasio, la tredicenne assassinata nel 2010, la Cittadella dello sport di Bergamo, struttura del quartiere Celadina che è sede di oltre una ventina tra federazioni e associazioni sportive bergamasche. Dalla struttura - 2.500 metri quadrati - transitano giocatori, dirigenti, semplici amatori e professionisti. Yara era stata rapita il 26 novembre 2010 fuori dal palazzetto dello sport di Brembate di Sopra e trovata uccisa tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, in un campo di Chignolo d'Isola. Per il suo omicidio è stato condannato in appello all'ergastolo il muratore Massimo Bossetti.