Francia campione: a Parigi 90 fermi, 12 negozi danneggiati

PARIGI, 16 LUG - Danni e fermi a Parigi a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Francia ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Secondo quanto riferito dal prefetto di polizia, Michel Delpuech, sono 102 le persone controllate dalla polizia e 90 poste in stato di fermo nella notte. In totale, ha aggiunto sono tra "12 e 15 i negozi" danneggiati sugli Champs-Elysées, evacuati ieri intorno alla mezzanotte dopo gi incidenti e i saccheggi inscenati dai casseurs scesi in strada durante la festa parigina. "Vista la folla presente, malgrado derive inaccettabili, si tratta di un bilancio piuttosto moderato", ha commentato Delpuech.(ANSA).