Delrio, polemica con Boeri mai vista

FIRENZE, 16 LUG - "Polemizzare coi dati di un economista prestigioso e serio come Boeri credo sia una cosa che non si era mai vista. Piuttosto si pensi agli allarmi che gli economisti e la ragioneria hanno lanciato su questo decreto". Così oggi a Firenze, a margine dell'inaugurazione della nuova linea tramviaria Leonardo, il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio ha risposto ai cronisti che gli chiedevano dello scontro in corso tra governo e presidente dell'Inps. Sempre rispetto al decreto Dignità, Delrio ha sottolineato che "noi abbiamo detto che lo discuteremo senza pregiudizi, ma bisogna favorire il tempo indeterminato, più che penalizzare il tempo determinato. La possibilità che non ci siano rinnovi di contratti è molto realistica. Se si continua a negare la realtà non si fa un buon servizio al Paese".