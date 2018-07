Fiamme in appartamento, salvato operaio

BOLZANO, 16 LUG - Per cause ancora non chiare, si è sviluppato un incendio in un alloggio per operai a Bolzano. L'appartamento si trova al primo piano di un condominio in via Castel Firmiano. L'allarme è stato dato verso le ore 2.30. I vigili del fuoco hanno salvato un 43enne, del Marocco, che ha riportato ferite lievi. E' stato trasportato dalla Croce Rossa all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. (ANSA).