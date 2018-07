Busta con proiettili davanti sede Lega

MILANO, 15 LUG - Una busta, contenente due proiettili e minacce nei confronti della Lega, è stata trovata ieri pomeriggio all'ingresso della sede del partito di piazza del Podestà, a Varese. Il commissario della sezione Andrea Gambini spiega che sull'episodio indaga la polizia: "Un atto intimidatorio che vuole colpire la Lega e il nostro leader Salvini, ministro dell'Interno, che sta dimostrando giorno dopo giorno di avere a cuore l'interesse dei cittadini italiani -. Se sono ridotti a questi meschini atti intimidatori, è un segnale in più che siamo sulla strada giusta". "La mamma degli scemi è sempre incinta! - commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - Se qualcuno pensa di intimidirci, si sbaglia di grosso". "Da tempo - aggiunge il deputato e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi - denunciamo il clima di pesante intimidazione intorno al nostro movimento in Lombardia: nell'ultimo biennio sono state danneggiate numerose nostre sezioni in tutta la regione".