Furti d'auto nel Salernitano, 8 arresti

SALERNO, 16 LUG - Per una serie di furti d'auto in diversi comuni del Salernitano sono state arrestate otto persone. I carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno), in queste ore, stanno infatti dando esecuzione a un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di cinque persone dell'Agro Nocerino, due di Napoli e una della provincia di Napoli, accusate in concorso di furto d'auto. Gli otto arrestati costituiscono due gruppi distinti, uno formato dai cinque dell'Agro, l'altro dai tre dell'area napoletana, accusati, fra il settembre del 2016 ed il gennaio del 2017, di 19 furti accertati di autovetture, portate via, la maggior parte, a Battipaglia nonché a Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Salerno ed in un caso a Tramonti.(ANSA).