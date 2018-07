Dl dignità: Salvini, Boeri si dimetta se non d'accordo

ROMA, 15 LUG - "Il presidente dell'Inps continua a dire che la legge Fornero non si tocca, che gli immigrati ci servono perché ci pagano le pensioni, che questo decreto crea disoccupazione". Lo dice Matteo Salvini, interpellato sul decreto dignità a Mosca. "In un mondo normale se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu rappresenti politicamente, perché il presidente dell'Inps fa politica, un altro modo di vedere il futuro, ti dimetti", aggiunge.