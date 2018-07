Mondiali: presidente serbo tifa Francia

BELGRADO, 15 LUG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha lasciato intendere che tiferà per la Francia nella finale mondiale contro la Croazia. "Spero di potermi congratulare di persona con il presidente Emmanuel Macron", ha detto Vucic con riferimento alla visita che effettuerà a Parigi martedì. Parlando oggi con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di un impianto sportivo a Mionica (centro), Vucic ha detto di essersi gia' congratulato con il re del Belgio e con il premier belga per il successo della loro nazionale ai mondiali di Russia (terzo posto), di aver anche fatto gli auguri alla presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic per l'ottima prestazione della Croazia, e di sperare di potersi felicitare con il presidente Macron di persona nel corso della sua visita a Parigi. "Per chi tiferò stasera non l'ho mai nascosto, e non è così importante", ha detto il presidente serbo, che nei giorni scorsi aveva ammesso di tifare per la Russia in occasione della partita giocata e persa dai padroni di casa contro la Croazia.