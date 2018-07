Taxista aggredisce poliziotto, arrestato

MILANO, 15 LUG - Un taxista milanese è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito un agente, insieme a un cliente rimasto irreperibile, durante una lite stradale. Al poliziotto viene attribuita una prognosi, ancora in fase di valutazione, di 20-30 giorni. E' accaduto nella zona Sud del capoluogo lombardo, in viale Famagosta all'angolo con via Santander, dove la vettura guidata dall'appartenente alle forze dell'ordine, un 38enne libero dal servizio, ha incrociato il taxi. Tra i tre è nata una lite durante la quale il conducente dell'auto pubblica e il suo trasportato hanno picchiato l'agente - che si era qualificato - e poi si sono allontanati. Dalla targa e dopo accertamenti con la centrale operativa del radiotaxi di appartenenza, le Volanti hanno rintracciato il taxista, un 44enne di Milano, per strada, con ancora la camicia e la carrozzeria del taxi sporchi di sangue. L'uomo, che ha precedenti, è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza e minacce a pubblico ufficiale.