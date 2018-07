Muscat a Conte, accuse inaccettabili

ROMA, 15 LUG - "L'affermazione secondo cui Malta non avrebbe rispettato i suoi obblighi" nella vicenda del barcone con 450 migranti "è del tutto inaccettabile". E' quanto scrive il premier di Malta Joseph Muscat in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in risposta a una lettera dello stesso Conte sul cui contenuto Muscat si dice "perplesso". Nel suo messaggio, ottenuto dall'ANSA, Muscat conferma tuttavia "la nostra disponibilità nel prendere in carico persone presenti sull'imbarcazione, come da nostro accordo telefonico".