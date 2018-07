Presidente croata 'credo nella vittoria'

ZAGABRIA, 15 LUG - La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si e' detta fiduciosa su una vittoria della nazionale a scacchi nella finale dei mondiali oggi pomeriggio a Mosca contro la Francia. Parlando con i giornalisti stamani all'aeroporto di Zagabria prima della partenza per la capitale russa dove assisterĂ al match insieme al presidente russo Vladimir Putin, la Grabar-Kitarovic ha detto che non avrebbe mai pensato "di arrivare in finale, anche se lo speravo. E invece, ecco che siamo in finale ai mondiali, e siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Credo nella vittoria", ha detto la presidente citata dai media locali. Grabar-Kitarovic ha aggiunto i sperare che tale momento magico per il calcio croato possa influenzare positivamente anche altri settori della vita del Paese: "Dobbiamo lanciare il messaggio che siamo una nazione di talenti non solo nello sport ma anche in tanti altri settori e attivita'", ha detto.