Guasto a traghetto, turisti bloccati

BRINDISI, 15 LUG - Circa 300 turisti sono rimaste ferme per tutta la notte al porto di Brindisi in attesa di partire per Corfù dopo che la nave che avrebbe dovuto trasportarli, la Prince dell'Europeanseaways, è rimasta bloccata nell'isola greca per un guasto meccanico. Odissea per i turisti, alcuni dei quali provenienti dal Canada, che a quanto pare potranno partire per l'isola ionica soltanto oggi alle 15, una volta riprotetti sulla nave della compagnia Grimaldi. I turisti hanno trascorso la notte a Costa Morena, nel porto esterno di Brindisi, in attesa di conoscere l'ora dell'imbarco. A quanto comunicato ai passeggeri da rappresentanti della compagnia il guasto, che ha riguardato i filtri della nave, sarebbe irrisorio e quindi risolvibile.