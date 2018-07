Locali Vigevano autotassati anti-zanzare

MILANO, 15 LUG - Piazza Ducale a Vigevano è considerata una delle più belle d'Italia, ma si trova nel pavese, zona di risaie e di zanzare. Zanzare che, complice la mancata disinfestazione da parte del Comune, negli ultimi tempi hanno molestato i passanti e i clienti di bar e locali del centro talmente tanto che alcuni commercianti della piazza si sono autotassati per fare la disinfestazione. Lo riporta la Provincia Pavese. L'assessore all'Ambiente Luigi Pigola ha spiegato che per quest'anno gli interventi "contro le zanzare adulte" sono stati fatti solo nelle aree verdi di una "scuola materna e in due asili aperti a luglio" e al Castello. "Negli ultimi tempi i prodotti fitosanitari sono oggetto di particolare attenzione da parte di varie direttive europee, come per il diserbo stradale. Stiamo attendendo le schede tecniche delle sostanze utilizzabili" ha aggiunto assicurando che "a breve verrà pubblicato il bando per la disinfestazione dalle zanzare". Ma se ne parlerà con la stagione fredda.