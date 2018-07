Inter, 3-0 al Lugano in amichevole

MILANO, 14 LUG - Prima uscita vincente per l'Inter, che in amichevole ha battuto per 3-0 il Lugano, squadra della massima divisione svizzera. Allo stadio Cornaredo subito protagonisti gli ultimi arrivati in casa nerazzurra, su tutti Lautaro Martinez, lanciato titolare dal tecnico Luciano Spalletti. Il 20enne argentino, dopo un palo in avvio di Candreva, ha siglato il primo gol stagionale dell'Inter dopo 16', ribadendo in rete una respinta del portiere avversario Baumann. Oltre all'ex Racing, che ha sfiorato il gol in altre due occasioni, esordio dal 1' anche per De Vrij, Politano e Nainggolan. Nella ripresa, dopo la classica girandola di cambi, a prendersi il palcoscenico è stato invece Karamoh, che con una doppietta (50' e 55') ha chiuso il match sul 3-0.