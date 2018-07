Moto: Marquez, dopo 15 giri comincerà la vera gara

ROMA, 14 LUG - "Davvero, non pensavo che saremmo stati in grado di prendere la pole oggi, ma lo abbiamo fatto ed è fantastico. Il team ha pianificato la strategia perfetta, ovvero provare a utilizzare tre pneumatici, e penso che sia quello che mi ha dato il primo posto". Marc Marquez può ben essere soddisfatto per la nona pole consecutiva al Sachsenring. "Sapevo che le due Ducati erano molto veloci con le gomme nuove, ma già durante la mia seconda manche ho capito che sarei stato in grado di spingere di più nell'ultima uscita, con l'opzione 'hard', che era quella con cui ero più a mio agio - ha detto il campione del mondo - L'ho fatto, ma ho commesso alcuni errori, uno alla curva 3, dove sono quasi caduto. Però ho continuato a spingere e spingere al mio ultimo giro, e alla fine 25 millesimi di secondo mi hanno dato la pole". Quanto alla gara, "penso che ne avremo due, intendo i primi 15 giri e i secondi 15. Nei primi tutti saranno veloci, ma nella seconda parte la resa delle gomme scenderà e quello sarà il momento decisivo".