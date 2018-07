In 4000 a Ventimiglia per passaporto Ue

GENOVA, 14 LUG - Oltre 4000 persone, secondo la questura, ma sarebbero molti di più per gli organizzatori, hanno partecipato al corteo per chiedere la libera circolazione di migranti in Europa con l'istituzione di un passaporto europeo. I manifestanti arrivano anche da Francia e Spagna. Ad aprire il corteo un furgone da cui si diffonde musica su cui c'è un disegno che ritrae Salvini che bacia sulla guancia il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. I manifestanti hanno voluto sottolineare la loro indignazione per l'ordinanza che il sindaco aveva emesso negli anni scorsi per vietare di somministrare cibo e bevande ai migranti per strada per motivi igienico-sanitari. Vasto lo spiegamento di forze dell' ordine. Il corteo si è svolto in modo pacifico. "Né con Salvini, né con Minniti, apriamo i porti e affondiamo il Governo" gridano i manifestanti. "Basta lager di Stato", "Prima gli sfruttati", "Nessuna bandiera, nessuna frontiera", sono alcuni degli slogan dei promotori dell'iniziativa "Ventimiglia città aperta".