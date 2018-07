Migranti: Di Maio, non si può arretrare

MATERA, 14 LUG - "Sicuramente posizione ferma e decisa da parte dell'Italia" perché "non si può arretrare. Sono contento che Giuseppe Conte oggi abbia avviato la volontà di dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo chiedendo che valga il principio per cui chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi è auspicabile che chi arriva e chi sta arrivando venga redistribuito in tutti gli altri Paesi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Matera, riferendosi alla telefonata tra il premier e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.