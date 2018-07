Mondiali: 2-0 a Inghilterra, Belgio 3/o

ROMA, 14 LUG - Il Belgio sale sul gradino più basso del podio mondiale di Russia 2018. Battendo l'Inghilterra per 2-0 nella finale per il terzo posto giocata a San Pietroburgo, i 'diavoli rossi' hanno conquistato il miglior risultato della loro storia in un Mondiale, migliorando il 4/o posto di Messico 1986. Il match si è messo subito in discesa per il Belgio in gol dopo 4' con Meunier di ginocchio. L'Inghilterra, di fatto, è un'altra squadra rispetto a quella ammirata durante il torneo: il ko contro la Croazia ha lasciato il segno e Kane e compagni latitano in pratica per tutto il match. E quando ha la palla buona, il bomber del Tottenham, che salvo sorprese resterà comunque capocannoniere, la spreca malamente. Anche gli innesti di Rashford e Lingard non danno frutto, poi Dier fa gridare al gol ma sulla linea salva miracolosamente Alderweireld. Con l'Inghilterra tutta avanti alla ricerca del pareggio si aprono gli spazi e Hazard ne approfitta per chiudere i conti e regalare a Martinez il 3/o posto.