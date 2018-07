Napoli: Verdi, strada chiusa per festeggiare un matrimonio

NAPOLI, 14 LUG - "Ancora un episodio di chiusura arbitraria di una strada per celebrare, stavolta, un matrimonio. E' accaduto in via Pallonetto a Santa Lucia che, per l'occasione è stata agghindata a festa con tanto di passerella hollywoodiana per la sposa e i suoi invitati, cantante neomelodico e tavoli per il buffet. Per un'intera mattinata la strada, che normalmente non è pedonalizzata, è stata interdetta al traffico per consentire a tutto il quartiere di partecipare al lieto evento. Ovviamente di autorizzazioni nemmeno l'ombra". E' quanto denuncia il consigliere regionale verde Francesco Borrelli ed il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. "Ormai è diventata prassi in città - sottolinea Borrelli - chiudere le strade per celebrare feste e ricorrenze. Poco tempo fa analogo episodio si era registrato nei pressi di piazza Mercato. Come è stato fatto in quell'occasione, anche oggi abbiamo chiesto l'intervento della Polizia Municipale per riaprire la strada e per individuare gli organizzatori".