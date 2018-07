Estate, colpi di calore in agguato, ecco come difendersi

ROMA, 14 LUG - Le temperature salgono e il weekend si preannuncia rovente, ma la voglia di esporsi al sole e di fare sport all'aperto è irrefrenabile e rischia di far sottovalutare il rischio di incorrere in un colpo di calore. Per godersi l'estate in sicurezza invece bisogna fare attenzione, seguendo alcune regole precise. I consigli arrivano dal provider Ecm 2506 Sanità in-Formazione e da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione con Consulcesi Club. - BERE TANTO E SPESSO. La prima regola riguarda l'idratazione: aggiungere succo di limone e menta fresca all'acqua serve per reintegrare i sali minerali. Per rinfrescarsi (con l'effetto di combattere al tempo stesso la cellulite), è utile un drink drenante all'anguria e menta: per 2 persone basta frullare 400 grammi di anguria, il succo di un limone, 5-6 foglioline di menta fresca e 200 ml di acqua. - ATTENZIONE AGLI INDUMENTI. Anche i vestiti che indossiamo hanno il loro peso. Bisogna evitare abiti in fibre sintetiche, poliestere e nylon e prediligere abiti in cotone e lino. - NO ALLE ABBUFFATE E A CIBI GELATI. Contro i sintomi di insolazione e colpi di calore è utile mangiare poco e spesso. È bene non abbuffarsi. (ANSA).