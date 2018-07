Conte scrive a Ue,Italia non fa più sola

ROMA, 14 LUG - Il presidente Conte oggi stesso invierà al presidente Juncker e Tusk e agli altri leader europei una lettera volta a sollecitare l'applicazione immediata anche all'ultimo caso di migranti in mare "dei principi europei affermati nel corso dell'ultimo Consiglio Europeo di fine giugno". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. "L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei".