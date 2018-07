Cagliari, squadra a Pejo fino al 28/7

CAGLIARI, 14 LUG - Il Cagliari vola in Trentino per preparare la stagione 2018-2019. Questa mattina giocatori e staff tecnico erano tutti all'aeroporto di Elmas pronti a imbarcarsi per Linate. È la nuova tappa del ritiro precampionato dei rossoblù: dopo Aritzo e Assemini la squadra di Maran proseguirà la preparazione estiva a Pejo dove resterà fino al 28 luglio. Ventotto i giocatori convocati. Poche facce nuove. Rispetto alla lista di Aritzo c'è il nuovo acquisto Cerri. Nell'elenco anche Giannetti. Manca Joao Pedro: si potrà riaggregare ai compagni soltanto quando mancheranno due mesi al termine della squalifica. Il club ha già fissato una serie di amichevoli: martedì 17 contro l'ASD Rotaliana, mercoledì 18 l'avversario sarà il Real Vicenza, giovedì 26 è in programma il test contro la Cremonese. Tutte le partite avranno inizio alle 17.30. L'1 agosto amichevole in Turchia con il Fenerbahce, l'8 agosto alla Sardegna Arena sfida all'Atletico Madrid.