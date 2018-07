Fi:Berlusconi,Tajani mio vice, siamo parte integrante Europa

PESCARA, 14 LUG - "La nomina di Tajani a vice mio è un atto politico dal significato molto chiaro, siamo e vogliamo restare parte integrante dell'Europa, parte integrante del Ppe, della famiglia, della democrazia e della libertà in Europa. Vogliamo un'Europa dei popoli e non dei burocrati, solidale e non egoista, con un'unica politica estera, un'unica politica della difesa. L'Europa viene prima di tutto, dopo due guerre ci ha dato la pace e la libertà che non si possono perdere". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo, in diretta telefonica, agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara. Berlusconi ha poi concluso che la nomina di Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, a vicepresidente di Fi è un primo passo nel rinnovamento del partito, annunciando, prima del saluto, altre novità per l'estate.