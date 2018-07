Sarri,non vedo ora di iniziare a Chelsea

ROMA, 14 LUG - "Sono molto felice di venire al Chelsea e alla Premier League. È un nuovo entusiasmante periodo della mia carriera" ha detto Sarri dopo che il club britannico ha ufficializzato il suo ingaggio. "Non vedo l'ora di iniziare il lavoro e incontrare i giocatori lunedì prima di partire per l'Australia, dove potrò conoscere la squadra e iniziare la nostra partita. Spero di poter offrire un calcio divertente ai nostri tifosi e di competere per i trofei alla fine della stagione, che è ciò che questo club merita".