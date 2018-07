Ronaldo, superlavoro per stamperie

TORINO, 11 LUG - Superlavoro per la stamperie che confezionano le maglie bianconere con il nome di Ronaldo e il numero 7. Dall'ufficialità dell'arrivo di CR7 alla Juve è una corsa all'acquisto negli store, nell'area dell'Allianz Stadium e in centro, nella pedonale via Garibaldi. Molti clienti indossano subito la maglia mostrandola con orgoglio nel centro cittadino. Tra gli acquirenti anche alcuni turisti, che non perdono l'occasione di mettersi in valigia la nuova maglia di CR7 fresca di stampa, comprata nella città 'di' Ronaldo. I prezzi per la nuova numero 7 sono gli stessi di quelle delle altre maglie ufficiali e vanno da 84 a 144 euro.