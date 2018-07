Regeni: Conte, governo farà di tutto per verità

ROMA, 13 LUG - I genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, hanno incontrato oggi il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e, alla Camera, il presidente Roberto Fico e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Prima del nostro insediamento, è stato deciso di far rientrare al Cairo il nostro ambasciatore. Noi sfrutteremo la sua presenza in Egitto a sostegno di un'azione costante perché si faccia definitivamente chiarezza sulla tragica morte di Giulio", ha detto il premier Giuseppe Conte. "Immaginiamo di assumere alcune iniziative, ma sono tutte in costruzione", ha aggiunto il presidente della Camera Roberto Fico. Alla domanda su una possibile visita in Egitto, il presidente Fico ha risposto: "Sono cose che stiamo costruendo, vedremo".