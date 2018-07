Teatro: a Ugo Pagliai e Manuela Kustermann il premio Imaie

ROMA, 13 LUG - Va a Ugo Pagliai e Manuela Kustermann il premio alla carriera assegnato anche quest'anno dal NuovoImaie nell'ambito del Festival dei 2Mondi di Spoleto. La cerimonia di assegnazione si terrà sabato 14 luglio, al Teatro San Simeone, nell'ambito dello spettacolo "Dopo la prova" di Ingmar Bergman, che vede protagonisti i due vincitori. "Mostro sacro del teatro italiano", Ugo Pagliai viene premiato per "la grande professionalità unita all'umiltà nel proporre al pubblico sempre cose nuove". Manuela Kustermann, primadonna dell'avanguardia teatrale dalla metà degli anni '60 e per tutti gli anni '70, è premiata "per il valore culturale dato alla ricerca del nuovo sia nell'interpretazione dei complessi personaggi- anche maschili - a cui ha dato vita, sia nella direzione del Teatro Vascello di Roma". Assegnate anche le tre borse di studio che andranno ad Arianna Di Stefano, per il settore audiovisivo dello spettacolo, Jacopo Famà (flautista) e Marcello Sette (violoncellista) in quello della musica.