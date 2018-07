Neonato muore dopo il parto, inchiesta

CAGLIARI, 13 LUG - La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo sulla morte di un neonato avvenuta al Policlinico di Monserrato. Il pm Giangiacomo Pilia intende accertare con precisione le cause del decesso del piccolo, per verificare eventuali responsabilità. A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia del padre, residente con la compagna a Marrubiu, nell'oristanese. Due giorni fa la coppia è arrivata al Policlincio. La mamma aveva raggiunto le 31 settimane di gestazione, nove in meno della durata naturale della gravidanza, e non stava bene. Aveva perdite continue e un quadro clinico non perfetto. È stata subito ricoverata per un parto d'urgenza, ma la situazione si è complicata. La donna è andata in arresto cardiaco e i medici sono riusciti a salvarla. È stata poi ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. Il bambino, venuto al mondo prematuro, è morto dopo circa quattro ore.