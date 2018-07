Ceta: Di Maio, questa maggioranza respingerà l'accordo

ROMA, 13 LUG - "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel suo intervento all'assemblea di Coldiretti, aggiungendo poi che "se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso". Il Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), è un trattato di libero scambio tra Canada e Unione europea entrato in vigore il 21 settembre 2017, e attualmente in fase di ratifica da parte dei Paesi Ue.(ANSA).