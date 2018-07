Europeo U19, azzurrini in Finlandia

ROMA, 13 LUG - Inizia l'avventura della nazionale Under 19 nella fase finale dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini sono partiti questa mattina alla volta di Helsinki e nel tardo pomeriggio raggiungeranno Vaasa, dove lunedì (ore 19) affronteranno i padroni di casa della Finlandia nel match d'esordio del torneo continentale. "Abbiamo fatto un percorso di buon livello - ha ricordato il tecnico Paolo Nicolato a Radio1 Sport - delle sei partite disputate nelle due fasi di qualificazione ne abbiamo vinte cinque e pareggiata una. Adesso vogliamo giocarci le nostre carte, sappiamo che non sarà facile, ma c'è lo spirito giusto per fare buona figura". Oltre alla Finlandia, l'Italia dovrà vedersela con i pari età di Portogallo (19 luglio) e Norvegia (22 luglio). Le prime due classificate del girone si qualificheranno per le semifinali, in un torneo che metterà in palio anche cinque posti per la Coppa del Mondo Under 20 del 2019 in Polonia. L'Italia ha vinto il suo unico titolo Under 19 nel 2003.