Calcio Bari: Biga si dimette da cda

BARI, 13 LUG - Il Bari, al centro di una controversa procedura di ricapitalizzazione per iscriversi al nuovo campionato, perde altri pezzi: si è dimesso dal consiglio di amministrazione l'avvocato Francesco Biga, già consulente del presidente Cosmo Giancaspro. Al fondo ci sono motivazioni molto pesanti: le dimissioni - specificate in una nota all'ANSA - arrivano "a seguito degli insanabili contrasti insorti all'interno dell'organo sociale in relazione all'esecuzione della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 15 giugno 2018, alla persistente mancanza dei chiarimenti richiesti in ordine alla verbalizzazione delle riunioni tenutesi in data 9-11 luglio 2018 ed al venir meno di ogni ragione idonea a giustificare la sua ulteriore permanenza nell'ufficio". Le dimissioni decorrono da oggi: Biga era stato nominato nel cda con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 23 febbraio 2018.