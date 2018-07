Ronaldo: Caldara, Juve ha fatto impresa

TORINO, 13 LUG - "C'è grande entusiasmo per Ronaldo, sono anni che non arrivava un campione del genere". Mattia Caldara racconta le sue prime giornate in bianconero esprimendo grande soddisfazione per l'arrivo di CR7: "La società ha fatto un'impresa a portare a Torino il miglior giocatore del mondo - ha spiegato l'ex atalantino -, normale e giusto che ci sia questo entusiasmo e io sono onorato di giocare con lui. Come lo marcherei? Meglio che non ci pensi, meno male che è un mio compagno di squadra".