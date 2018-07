100 giorni Zingaretti,"è nuova politica"

ROMA, 13 LUG - Cento azioni di governo in cento giorni, dal lavoro al diritto allo studio, dai trasporti alla sanità, al taglio dei vitalizi. E' il contenuto nel libretto presentato dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti che ha voluto fare un bilancio dei primi tre mesi di amministrazione. "Voglio sgomberare il campo da un equivoco: nella Regione Lazio - ha detto - non esiste nessuna nuova maggioranza politica. Esiste piuttosto una nuova cultura politica che ha deciso, sulla base di contenuti chiari, di verificare tema per tema la convergenza, in un Consiglio libero che ha fatto questa scelta". Zingaretti ha ringraziato i consiglieri dell'"Alleanza del fare", i consiglieri di centrodestra e del M5s. "Abbiamo trasformato un problema - ha detto - in una opportunità. Quella che sui giornali si chiama 'anatra zoppa', che ha fatto coincidere la seconda elezione di un presidente con l'assenza di una maggioranza. Da qui l'ossessione di concentrarsi su metodo, con cose utili per la comunità".