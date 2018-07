Torino: Bremer lascia ritiro

TORINO, 13 LUG - Il difensore brasiliano Gleison Bremer, uno dei nuovi acquisti del Torino, ha lasciato temporaneamente il ritiro granata a Bormio "per tornare in Brasile e completare la documentazione relativa al permesso di soggiorno". Lo rende noto la società granata. "Il tempo di espletare le pratiche burocratiche - precisa il Torino - poi il difensore tornerà a disposizione del tecnico Mazzarri in Valtellina".