Fico, su acqua pubblica sarà battaglia

ROMA, 13 JUL - "In questa legislatura io lego la mia presidenza alla approvazione di una legge vera e seria sull'acqua pubblica come da referendum. Incontrerò alla Camera tutti i comitati che in questi anni hanno lavorato e lottato su questo tema". Lo annuncia a margine di una iniziativa Cgil sul caporalato il presidente della Camera Roberto Fico. " L'acqua pubblica è un tema fondamentale,ßimportante e soprattutto é un tema degli italiani. E un tema su cui si é vinto il referendum del 2011 e i referendum vanno rispettati" aggiunge Fico.