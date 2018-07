Mondiali: Francia favorita su Croazia

ROMA, 13 LUG - Il primo successo della Croazia al Mondiale sarebbe storico ed è anche una scommessa che attrae: su Snai il 37% delle giocate è andato sulla vittoria dei biancorossi al 90', data a 4,75. La Francia, ampiamente favorita, ha raccolto il 45%. Il successo della squadra di Deschamps viaggia a 1,95, mentre il pareggio pagherebbe 3,30. Francia avanti anche nella scommessa secca su chi alzerà la coppa, al di là di come finirà al termine dei minuti regolamentari: 1,48 contro 1,70. Nella 'finalina' per il terzo posto l'Inghilterra, domani in campo contro il Belgio, si consola con Harry Kane. Le quote stanno dalla parte dei Diavoli Rossi, favoriti a 2,20 contro il 3,75 sul pareggio e il 3,30 per la vittoria inglese.