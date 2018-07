Karsdorp, voglio dimostrare quanto valgo

ROMA, 13 LUG - "Quest'anno per me sarà importante giocare dopo una stagione passata ai margini, credo possa essere l'anno giusto per mostrare il mio valore. La preparazione procede bene, ho voglia di far vedere quello che non ho potuto mostrare". Ha le idee chiare terzino olandese Rick Karsdorp, lo scorso anno ai margini della stagione della Roma per colpa degli infortuni. "Mi sento un giocatore nuovo per il campionato italiano, ma so già cosa si aspetta il mister da me e ho voglia di ricambiare l'affetto dei tifosi e della società - spiega a Trigoria ai microfoni della radio ufficiale giallorossa -. Gli obiettivi stagionali? Champions e scudetto. Scherzi a parte, non voglio pormi troppi obiettivi: voglio solo giocare e star bene fisicamente".