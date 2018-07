Laboratorio Gay pride al campo estivo

BOLOGNA, 13 LUG - Una giornata dedicata al gay pride in un campo estivo per i bambini della scuola materna di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, ha suscitato numerose polemiche che finiranno anche in parlamento con un'interpellanza ai ministri dell'Istruzione e della famiglia presentata dal deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami, che definisce l'iniziativa "inopportuna, strumentale e provocatoria". La polemica, raccontata dal Resto del Carlino, è nata nel consiglio comunale della cittadina bolognese, dove l'opposizione ha chiesto chiarimenti al sindaco dopo le proteste di alcune mamme. Venerdì scorso, vigilia del gay pride, gli educatori della Coop Dolce che gestisce il campo, ha fatto svolgere ai bambini una serie di attività ispirate all'iniziativa, colorando le facce dei piccoli con i colori dell'arcobaleno e con la realizzazione di disegni e cartelloni per educare i bambini al fatto che esistono tanti tipi di famiglia.