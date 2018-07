Real su Neymar, Psg vuole coprirlo d'oro

ROMA, 13 LUG - Perso Cristiano Ronaldo, il Real Madrid è a caccia di una figura che riempia il vuoto lasciato dal portoghese e, per prestigio e popolarità, il primo nome della lista è quello di Neymar. Lo sa bene il Paris Saint Germain che ha già avviato contatti con l'entourage del brasiliano, dicendosi pronto a rivederne l'ingaggio, portandolo dagli attuali 37 milioni di euro netti a stagione ad una cifra vicina ai 50, che lo metterebbe quasi sul livello di Leo Messi e dovrebbe tacitare le sirene di Madrid. E' quanto scrive 'As'. Neymar, arrivato a Parigi lo scorso anno per 222 milioni, con il Psg ha firmato un contratto di cinque anni che non prevede clausola rescissoria. Il Real vorrebbe quindi che fosse lui stesso a sollecitare la cessione, richiesta che il Psg mira a scongiurare con un sostanzioso aumento di stipendio. Se questa strategia dovesse fallire, il Real ha pronto un piano 'B', che si chiama Kylian Mbappé. E' sette anni più giovane di Neymar e, teoricamente, dovrebbe costare meno.