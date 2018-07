Maltempo: Giappone, bilancio sfiora i 200 morti

TOKYO, 13 LUG - A una settimana dall'inizio delle piogge torrenziali che hanno devastato il Giappone occidentale, le vittime salgono quasi a 200 e i 7mila sfollati nei centro di accoglienza si confrontano con seri rischi sulla salute, mentre aumentano i problemi logistici per via del repentino aumento delle temperature nelle aree colpite dal maltempo. Secondo i dati governativi più oltre 600 edifici pubblici sono stati danneggiati dal fango, e almeno 207.500 abitazioni non hanno ancora l'acqua corrente, quando la temperatura supera i 30 gradi in diverse zone del disastro.