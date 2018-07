Trump, immigrati cambiano Ue in peggio

NEW YORK, 13 LUG - Donald Trump torna ad attaccare i leader europei, accusandoli di distruggere la cultura del continente consentendo l'ingresso di milioni di immigrati. In un'intervista al Sun mentre si trova a Londra, il presidente americano afferma: ''Mi piacciono i paesi europei. Io sono un prodotto dell'Unione Europa. Ritengo che quello che e' accaduto all'Europa e' un peccato. State perdendo la vostra cultura. L'ondata di immigrati sta cambiando l'Europa in peggio" aggiunge.