Brexit: Trump, a rischio scambi con Usa

NEW YORK, 13 LUG - "Mi piace" il primo ministro inglese Theresa May, ma "non ha ascoltato i miei consigli" sulla Brexit. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista al Sun, durante la quale avverte: il piano di May sulla Brexit ''ucciderà probabilmente'' ogni chance di un accordo commerciale con gli Stati Uniti.