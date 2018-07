Francia: sciopero rider per la finale

PARIGI, 12 LUG - Francia-Croazia e poi serata senza cena a domicilio: i rider francesi, che percorrono Parigi in bicicletta consegnando pizze e piatti pronti, si astengono dal lavoro già in questi giorni per un'agitazione che culminerà domenica, giorno della finale dei mondiali di calcio. I giovani fattorini protestano contro l'emendamento di un deputato della Republique en Marche, il partito della maggioranza di governo, che consentirebbe alle grandi piattaforme come Deliveroo di firmare con i rider un contratto che le mette al riparo da successive vertenze per riqualificare i fattorini come dipendenti fissi. Il quotidiano sportivo L'Equipe titola "Coppa del Mondo: minaccia di sciopero sulla pizza a domicilio" e la preoccupazione sembra stia guadagnando terreno, anche se ancora non è certo il numero di coloro che aderiranno all'iniziativa fra le varie piattaforme, da Uber Eats a Deliveroo, da Goovo a Foodora.