Torino: preso Rosati, sarà vice Sirigu

TORINO, 12 LUG - Un altro arrivo in casa Torino: è il portiere Antonio Rosati, 35 anni, nelle ultime tre stagioni al Perugia, in Serie B. Con Walter Mazzarri ha già giocato due stagioni, nel 2011/12 e 2012/13, prima di passare al Sassuolo. La sua più lunga esperienza è stata al Lecce: 115 presenze in cinque stagioni, tra Serie A e B. Al Toro sarà il vice di Salvatore Sirigu. Il neoarrivato ha firmato un contratto di un anno.