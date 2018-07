Moto: rimpianto Lorenzo, Ducati resterà una sfida incompiuta

ROMA, 12 LUG - "Ho un po' di rimpianti, perché in Ducati mi hanno sempre trattato bene, non dimenticherò mai l'accoglienza quando sono arrivato, e alla fine mi sono anche innamorato della moto. Mi dispiace lasciare una sfida senza averla terminata, sicuramente". Jorge Lorenzo, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, ha parlato così del rapporto controverso con la moto di Borgo Panigale, che nel 2019 lascerà per passare alla Honda. "Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di avere tante sfide nella mia carriera, che è una cosa molto positiva. La prossima sarà molto grossa - ha ammesso - difficile e importante, ma io non ho molto da perdere". Dopo i successi al Mugello e Barcellona, qualche ripensamento sull'addio alla Ducati l'ha avuto: "E' normale, soprattutto dopo due vittorie consecutive e quando essere così competitivo ti è costato mesi e sforzo. Se avessimo continuato sarebbe potuto essere molto buono, però ho cambiato approccio mentale e guardo al futuro. Soprattutto se il futuro sembra buono, così come nel mio caso".